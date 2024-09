شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان طرابلس للأفلام يلغى حفل الختام بسبب الأوضاغ فى فلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للدورة الحادية عشرة لمهرجان طرابلس للأفلام، إلغاء حفل الختام وإعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز، وبسبب نظرا لظروف الأوضاع في لبنان وفي فلسطين.

وجاءت الجوائز كالتالي:

جائزة أفضل فيلم روائي طويل تذهب لفيلم "Six Feet Over" لـ كريم بن صلاح، لجودة مستواه الفني والسرد غير التقليدي، استطاع أن يمرر المشاهد القاسية بدقة شديدة، ويختار مقاربات ذكية لخلق التحول الدرامي للشخصيات، فيلم بمستوى فني مميز.

جائزة أحسن فيلم وثائقي تذهب لفيلم "Thiiird" لـ كريم قاسم، لحساسيته الفنية وإيقاعه المتميز وطريقة تأمل البشر في الأزمات بطريقة سينمائية عذبة.

جائزة أفضل فيلم قصير تذهب لفيلم "LES CHENILLES" لـ نويل وميشيل كسرواني، باستخدام عدة طبقات تعبيرية تعكس أسلوب قصصي جذّاب لتحقيق سرد سينمائي ملفت تتحول فيه وسائل اضطهاد المرأة إلى أدوات لتحريرها وحيث قوة الرابطة الإنسانية والإحساس بالآخر تجمع الأفراد.

جائزة أفضل فيلم تحريك تذهب لفيلم "TOUCHED" لـ رنا رشيد، في فترة قصيرة، تتناول المخرجة موضوع أساسي ومهم يُحكى عنه كثيراً لكنها تنجح في تقديمه بطريقة فريدة ومبتكرة. يجعلك الفيلم تتساءل عن حياتك وحياة الناس من حولك، وحتى عن حياة الأشياء التي نتعامل معها كل يوم. فيلم يجذبك ويبقيك تحت تأثيره لفترة بعد انتهاء عرضه بفضل لمسته الصادقة والمميزة.



جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الطويل، تذهب لفيلم "GOODBYE JULIA" لـ محمد كردفاني قصة سينمائية عصرية، يتقاطع فيها الهم الخاص مع العام بعذوبة وفنية عالية.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم القصير، تذهب لفيلم "AMPLIFIED" لـ دينا ناصر، بوتيرة تصاعدية تتعمق في العالم الصامت للشخصية الرئيسية في الفيلم ورفضها أن تتحول إلى ضحية عند تعرضها للتحرش، ومعالجة هذا الموضوع الحساس من خلال سرد قصصي متناغم وتصميم صوت قوي.

تنويه خاص عن فئة الأفلام الطويلة: تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "The Needle" لـ عبد الحميد بوشناق، وفيلم "The tedious tour of M" لـ هند بكر.

وقررت لجنة التحكيم أن تمنح تنويهاً خاصاً لفيلمين قصيرين قاما بأسر القلوب، فهما يشتركان في حس فكاهي راقٍ وممثلين متميزين وقدر كبير من الفانتازيا بينما يتناولان بأسلوب رقيق وراقي مواضيع أعمق بكثير. أحدهما يعالج سينمائيًا موقفًا غير عادي بعبثية جذّابة، بينما الآخر يتناول حياة شخصين والحب الذي تولّد بينهما بسحر وهو إنجاز خاص لمخرج شاب يدخل الساحة السينمائية اللبنانية كصوت جديد والفيلمين هما: "AN ALBUM OF VOWS" لـ إيليو طربيه، و"ABEAUTIFUL EXCUSE FOR A DEADLY SIN" لـ هاشم شرف.

أما جوائز "منصة دعم الفيلم العربي القصير Arab Short Pitching Platform" فقد جاءت على النحو التالي: جائزة 3000 دولار نقداً، مقدمة من "مهرجان طرابلس للأفلام" لفيلم "TWO BIRDS, ONE STONE" لـ شيرين كرم، جائزة 1500 يوريو نقداً، مقدمة من "SPECIAL TOUCH STUDIOS"(فرنسا)، لفيلم "MAHOGANY" لـ إيلي نجيم، و جائزة 1000 دولار نقداً، لفيلم "JAUNDICE" لـ شريف البنداري، و جائزة، لفيلم MAHOGANY" لـ إيلي نجيم".