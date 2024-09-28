الأحد.. وزارة الثقافة تنظم حفل "كلثوميات" في معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل وزارة الثقافة المصرية تقديم روائع رموز الغناء العربي من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عبر حفل ضمن سلسلة "كلثوميات" التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 29 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال "كوكب الشرق" أم كلثوم، التي تعاونت من خلالها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مسيرتها الفنية، ويؤديها كل من رحاب عمر وغادة آدم.

جدير بالذكر أن سلسلة "كلثوميات" تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية، التابعة لوزارة الثقافة، لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقي العربي.