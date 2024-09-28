فن ومشاهير

تامر حسني ينفي شائعة تتعلق بفيلمه الجديد "ريستارت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى النجم تامر حسني ما تردد مؤخرًا بشأن تغيير موعد طرح فيلمه الجديد "ريستارت" في دور العرض السينمائي.

وعلق تامر على الشائعة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام: "سمعت من بعض الأخبار أن فيلم (ريستارت) ميعاده اتغير لرأس السنة، تقريبا دي اجتهادات بعض المواقع بس الحقيقة ميعاده متغيرش، ولسه ميعاده الرسمي لحد دلوقتي في عيد الفطر القادم إن شاء الله، زي ما قلت قبل كده، كل الحب للجميع".

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت وعصام السقا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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