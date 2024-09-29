شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيلها .. قصة زواج كوثر العسال من محمد وفيق بعد حب 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الذكرى الـ11 لوفاة الفنانة كوثر العسال، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 29 سبتمبر عام 2013، بعد صراعها مع مرض السرطان، ومشاركتها في أكثر من 50 عملاً فنيًا.

كوثر العسال من مواليد 26 نوفمبر 1939 بالقاهرة، وهى ابنة خالة الفنان الكبير محمد وفيق، وبدأت نشاطها الفني في بداية الستينات، حيث قدمت أول أدوارها من خلال أحداث فيلم "امرأة في دوامة"،و شاركت في عدد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها "أنف وثلاث عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "شفاه غليظة"، "العقل والمال"، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، وغيرها من الأعمال الهامة.

تزوجت كوثر العسال مرتين، الأولى من الفنان عبد المنعم إبراهيم، وكانت الزوجة الرابعة في حياته، وظلت معه ما يقرب من 20 عاما حتى وفاته، أما زيجاتها الثانية كانت من ابنة خالتها الفنان الكبير محمد وفيق، الذي كان يحبها منذ الطفولة، ولكنه لم يعترف لها بحبه حسب تصريحاته التليفزيونية لتتزوج من عبد المنعم إبراهيم.

وبعد وفاة زوجها اعترف لها بحبه الذي يكنه لها من 20 عاما لتوافق على الزواج ثانية منه، واعتزلت الفن مبكرًا بعدما قدمت شخصية "درية" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"

وفى لقاء تليفزيوني قال "وفيق": "أنا وكوثر مالناش غير بعض إحنا ماليين حياتنا ببعض"، وبعد وفاة "كوثر" قرر "وفيق" التبرع بمجوهراتها لصالح علاج سرطان الأطفال وتبرع بمنزلهما بكل ما فيه من أثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج أوصى بأن يدفن بجوارها لتعلقه الشديد بها.