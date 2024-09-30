شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج منير لـ"الخليج 365": أعتز بتكريمي في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بتكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 والتي تنطلق يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل، وقال الكينج لـ"الخليج 365" إنه سعيد وفخور بتكريمه في حفل الافتتاح، ويعتبر التكريم فخر كبير ويعتز به خاصة أنه من مهرجان كبير ودولى بحجم الموسيقى العربية، مشيرًا أنه يتوقع النجاح للدورة المقبلة من المهرجان والتي يحييها كبار النجوم من مصر والوطن العربى.

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان الذى يديره خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.

والمطربون هم، هاني شاكر ومدحت صالح ومى فاروق وريهام عبد الحكيم ووائل جسار وعاصي الحلاني وعبير نعمة وأحمد سعد ومروة ناجى وتامر عاشور وعلي الحجار وعمر خيرت وفؤاد زبادى ولينا شاماميان ولطفي بوشناق، ومحمد محسن ونجوم التأليف الموسيقي خالد حماد وعمرو إسماعيل ووحيد خان وممدوح سيف بالإضافة إلى نجوم الأوبرا إيمان عبد الغني وصابرين النجيلى ونهى حافظ وياسر سليمان ومحمد الخولي ورحاب عمر ورحاب مطاوع ومحمد الخولى وأحمد عفت ومحمد حسن وأسماء كمال.