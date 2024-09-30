شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلتين بمهرجان الموسيقى العربية الـ32.. اعرف موعدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلتين ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نسخته الـ 32، الحفل الأول على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر بمصاحبة فرقة ماثور السيمفونية بقيادة المايسترو أحمد فرج فى حين الحفل الثانى على مسرح سيد درويش بدر أوبرا الإسكندرية يوم الأربعاء 16 أكتوبر.

ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته التى يحبها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفلا غنائيا وموسيقيا، ويحى الفعاليات 78 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، ، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، وائل جسار (لبنان)، محمد الخولى، نهى حافظ، صابرين النجيلى، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، عاصى الحلانى (لبنان)، فؤاد زبادى (المغرب)، أيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمى (الإمارات)، على الحجار، مى فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا )، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن )، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، احمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مى حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى(سوريا )، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.