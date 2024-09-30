شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شريفة ماهر تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة شريفة ماهر بعيد ميلادها، اليوم الإثنين، والتي قدمت أعمالا فنية تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

بدأت شريفة ماهر مشوارها الفني في الإذاعة، حيث سجلت أغنية للملحن أحمد عبد القادر، وبعد ذلك بدأت العمل كإضافات في عدد من الأفلام، حتى التقت بعبد الوهاب مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث آمنت أكثر بموهبتها حتى وقعته على عقد لمدة 3 سنوات. بعد سنوات، غيرت اسمها من هدى إلى شريفة، لتبدأ ببطء في دخول عالم الشهرة والتمثيل.

شاركت الفنانة شريفة ماهر في أكثر من 40 فيلما أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، من بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.

ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، وكرامة زوجتى، قصر الشوق، فارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية، شاطئ الحب، لن أعترف، أعز الحبايب، الفانوس السحرى، وصخرة الحب، المتهم، إزاى أنساك، إسماعيل يس فى البوليس، ادينى عقلك، بلد المحبوب، وأسرار الناس، أنا بنت مين " وغيرهم.

كما شاركت في عدد من المسلسلات منها عزيز على القلب، وأوراق مصرية، وبرديس.