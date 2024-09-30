إليكم سعر حقيبة يد يارا السكري الخيالي من Christian Dior

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري متابعيها بأخر إطلالاتها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك كاجوال حيث كانت ترتدي توب أسود ضيق مع سروال اسود و سترة من الجينز فوقهم، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت يارا السكري بيدها حقيبة من دار ازياء Christian Dior وصل سعرها إلى 1,795 دولار.

وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

