شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية لبنان والسعودية يبحثان هاتفيا التطورات في لبنان وكيفية إنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، الذي انتقل من نيويورك إلى واشنطن لمتابعة محادثاته المتعلقة بلبنان، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أبلغه فيها توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان، لمساعدة النازحين اللبنانيين المقدر عددهم بحوالي مليون نازح.



وناقش الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الإثنين التطورات في لبنان وكيفية إنهاء الحرب، والخروج من هذه الأزمة.



واتفقا الوزيران على إبقاء المشاورات مفتوحة للخروج سريعا من هذه الأزمة.