نجوى فؤاد تثير الجدل بتصريحات جديدة

اثارت الفنانة نجوي فؤاد الجدل خلال الساعات اللأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تصريحاتها والكشف عن العديد من كواليس حياتها الشخصية وأبرز محطاتها العملية.

صرحت الفنانة نجوي فؤاد خلال استضافتها ببرنامج «صبرنا ونوايا»، المذاع على قناة «ten»، قائلة : " أول بدلة أجرتها كانت من نعمة فؤاد وكانت بربع جنيه ".

وأشارت نجوي فؤاد إلى أن : "شائعة التأمين على رجلي مش حقيقية ياريتني عملت كدة بدل ما أنا بصرف عليها عمليات كل شوية.. وأتوقع الإشاعة دي طلعت عشان رجليا كانت ملفتة".

وأوضحت نجوي فؤاد "أنها مكنتش بعرف أرقص لأزواجي ولا أعرف أقول حاجة خارجة وكنت ببقى متدهولة قدامهم".

كشفت نجوي فؤاد عن كواليس حياتها الشخصية ، قائلة : "هربت من أبويا وأنا عندي 13 سنة عشان كان عايز يجوزني وروحت القاهرة".

"اشتغلت في مكتب شوية وقولت للراجل أنا من الإسكندرية وأمي فلسطينية وإديته دمعتين عشان يحن عليا شوية، قالوا لي تعرفي ترقصي؟ قُلت له أنا بموت في الرقص أنا كان هوايتي الرقص".

واستكملت نجوى فؤاد: " كان جنب بيتنا سينما كنت بهرب وأروح أحضر الأفلام وكان فيه ثراء كبير في الفيلم الاستعراضي، وشافني وأنا برقص وقال هشغلك راقصة واشتريت أول بدلة بربع جنيه ".

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