رسالة حزينة من كندة علوش لدعم لبنان

القاهره - الخليج 365
نشرت الفنانة كندة علوش على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لعلم لبنان مرسوم على كفها، عبرت بها عن حزنها الشديد جراء ما يحدث من قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية واستشهاد ونزوح الآلاف من العائلات.
وكتبت كندة رسالة حزينة قالت فيها: "وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد.. لبنان جنة كل اللي عاش فيها وشافها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبها".
أضافت: "لا تتخلوا عنها اليوم هي بحاجة لدعمكم ومساندتكم ووقفتكم معها". تابعت: "الله يحمي لبنان وسوريا وفلسطين.. الله يحمي السودان وكل البلاد المتأزمة".
كانت كندة قد نشرت على حسابها بـ"إنستغرام" صورة تجمع مسجدًا وكنيسة أمامهما العلم اللبناني وعلقت قائلة: "حزن وخوف وترقب، قلوبنا وصلواتنا مع أهلنا وحبايبنا وصحابنا بلبنان، لبنان بلد الجمال والفن والحب الله يحمي هالبلد الرائع من إجرام ووحشية العدو".
أضافت: "تعبنا من هالوضع الصعب ببلادنا، فلسطين لبنان سوريا وكل البلاد اللي أنهكتها الحروب والأزمات كل ما منحاول بمجهود جبار نشحن حالنا بالأمل، منرجع لدائرة الرعب والهم والألم".
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