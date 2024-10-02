أحمد العوضي يردّ على السخرية من تصريحاته

رد الفنان أحمد العوضي على الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا؛ بسبب تصريحه الأخير بأنه يحصل على انطباع نجاح عمله من عمال البوفيه، مشيرًا إلى أنه تعرض لسخرية من بعض الأشخاص بسبب هذه العبارة، إذ اعتبروا حديثه سطحيًا.

قال العوضي: "عامل البوفيه هو إنسان له رأي وإنه يقدرهم كثيرًا، ويعتمد على انطباعاتهم كجزء من تقييمه لأدائه.

أضاف: "فيه ناس قفشت عليا في كلمة إني قولت بآخد انطباع نجاحاتي على الدور من عامل البوفيه، وعلقوا إزاي قولت عامل البوفيه".

أردف: "وهو عامل البوفيه ده مش بني آدم وبعض الناس شافوا أن الموضوع سطحي، وأكيد أنا مش شايفك أنت عشان تحكم عليا، أنا مقدره هو وعشان أعرف أني بمثل حلو، مش هجيب ناس معينة آخد منها الرأي يعني، وبقولها تاني إني باخد انطباع نجاحي على الدور من عامل البوفيه، وأنا مش بضايق من الكوميكس اللي بتتعمل عليَّ".

وعن انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية، أكد أنه بحالة جيدة، ولا يعلم مصدر تلك الشائعات وتابع: "صحيت لقيت الناس مطلعاني تعبان، الفيديو المنتشر ليا كان في يناير، وأنا الحمد لله كويس معرفش الكلام اللي طلع ده ليه، وكذا حد سأل عليّ زي الفنانة فريدة سيف النصر، وبدرية طلبة وعبد الباسط حمودة".

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