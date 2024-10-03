خبر صادم… مايكل شوماخر يظهر لأوّل مرة منذ أحد عشر عامًا في حفل زفاف ابنته

أطلقت جينا ماريا شوماخر، ابنة أسطورة الفورمولا١ مايكل شوماخر، رسالتها الأولى منذ ظهور تقارير تفيد بأنّ والدها قام بظهور علنيّ نادر في حفل زفافها – وهو الأوّل له منذ أكثر من عقد من الزمن.

وظلّ شوماخر بعيدًا عن الأضواء منذ تعرّضه لحادث تزلّج خطير عام ٢٠١٣ أدّى إلى دخوله في غيبوبة لعدّة أشهر.

في حين أنّ حالته الصّحّيّة الحاليّة ظلّت سريّة من قبل العائلة، تزعم التّقارير الأخيرة أنّه حضر حفل زفاف جينا ماريا في مايوركا، ممّا يجعلها أوّل نزهة عامّة له منذ الحادث.

وتوجهت جينا ماريا، سبعة وعشرون عامًا، إلى إنستغرام بعد وقت قصير من الحفل، ونشرت صورة مع زوجها إيان بيثكي. وتبادل الزّوجان عهود الزّواج في أجواء حميمة في فيلّا العائلة في مايوركا، محاطين بدائرة صغيرة من الضّيوف الذين احترموا حاجة عائلة شوماخر إلى الخصوصيّة.

تمّ شراء الفيلّا، التي أقيم فيها حفل الزّفاف، من قبل جينا ماريا في عام ٢٠١٧ مقابل حوالي سبعة وعشرين مليون جنيه إسترليني من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

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كان الحفل نفسه قصيرًا، واستمرّ حوالي ثلاثين دقيقة، إذ قال الزّوجان “أوافق” في فترة ما بعد الظّهر. وللحفاظ على خصوصيّة العائلة وحماية شوماخر من التّعرض العلنيّ، خضع الضّيوف لقواعد صارمة، بما في ذلك ترك الهواتف والكاميرات في الخارج لضمان عدم التقاط أيّة صور أو مقاطع فيديو لأيقونة الفورمولا١..

تمتّعت ابنة شوماخر بمسيرة مهنيّة ناجحة للغاية بصفتها مالكة خيول وراكبتها، وهو شغف تشارك به والدتها كورينا بيتش.