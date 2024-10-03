١٦ نوفمبر… موسم الرياض يهدي عشاق الملاكمة “ليلة لاتينية”

تشهد العاصمة السعودية الرياض في ١٦ نوفمبر القادم “ليلة لاتينية” تجمع أفضل الأسماء في عالم الملاكمة من الأبطال ضمن فعاليات “موسم الرياض ٢٠٢٤” بتنظيم من “جولدن بوي بروموشنز” التي تعد واحدة من أبرز الشركات الترويجية للملاكمة، في منطقة “The Venue” إحدى مناطق موسم الرياض الجديدة، هذا فيما سيتم الترويج للحدث الرئيسي بالتعاون بين جولدن بوي بروموشنز وبوكسير.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم في مدينة لوس انجلوس الأميركية، تم الإعلان أن الليلة اللاتينية هي أول حدث في موسم الرياض يتم بثه مجانًا لعشاق الملاكمة حول العالم، حيث ستقوم DAZN ببث هذه الليلة القتالية الكبرى مجانًا على المستوى العالمي، مع الإعلان قنوات ناقلة أخرى في المنطقة قريبًا.

ومن المتوقع أن يكون الحدث من أكبر احتفالات المواهب اللاتينية في عالم الملاكمة، حيث سيشهد مواجهة بطل العالم لوزن الكروزر في WBA، المكسيكي جيلبرتو “زوردو” راميريز، في سعيه المستمر ليصبح بطل العالم بلا منازع في هذا الوزن. وسيكون أول اختبار له مواجهة بطل العالم لوزن الكروزر في WBO، البريطاني كريس بيلام سميث، والذي يدخل النزال بعد ثلاث نزالات متتالية دافع فيها عن لقبه بنجاح.

في الحدث المشترك الرئيسي، سيواجه البطل الموحد السابق والأولمبي الأمريكي خوسيه راميريز خصمه الخطير والمنافس غير المهزوم، المصنف الأول في WBO، مواطنه أرنولد باربوزا جونيور، في نزال مؤهل على لقب WBO للوزن الخفيف على مدى ١٢ جولة. كما تضم البطاقة أيضًا مواجهة قوية بين المكسيكي ويليام “إل كامارون” زيبايدا، ضد بطل العالم السابق لـIBF تيفين “2X” فارمر، في نزال وزن خفيف يمتد لـ١٠ جولات.

هذا وبالتعاون مع ميغيل كوتو بروموشنز، تم تحديد موعد لنزال توحيد ألقاب العالم في Minimumweight بين بطل WBO التاريخي أوسكار “إل بوبيلو” كولازو من بورتوريكو، وأطول بطل WBO في هذه الفئة، ثامانونو “نوكاوت سي بي فريش مارت” نيومترونغ، حيث من المقرر أن يكون هذا النزال على مدار ١٢ جولة.

كما سيفتتح العرض بنزال مؤهل لـWBA للوزن الخفيف الفائق على مدى ١٢ جولة بين المصنف الأول في WBA كينيث “بوسمان” سيمز جونيور من شيكاغو، وأوسكار “لا ميغرانيا” دوارتي.

من جانبه قال أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجولدن بوي بروموشنز خلال المؤتمر: “معالي المستشار وأنا نتشارك نفس الرؤية وهي تقديم أفضل النزالات للجماهير. من نزال توحيد بطولة العالم إلى مواجهات بين أبطال سابقين ومنافسين صاعدين، بالإضافة إلى بطاقة ثرية بالنجوم الواعدة، سيشمل هذا العرض كل ما هو رائع في عالم الملاكمة”.

فيما قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوكسير بن شالوم: “يواصل موسم الرياض تقديم أفضل النزالات على أعلى مستوى رياضي، ونحن فخورون بالعمل مع معالي تركي آل الشيخ وأوسكار دي لا هويا لتقديم نزال ملحمي آخر لتوحيد بطولة العالم للوزن الثقيل. جيلبرتو راميريز بطل عظيم، لكن كريس بيلام سميث سيأتي مليئًا بالثقة، وهو مستعد تمامًا لتوحيد اللقب”.

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كما عبر المدير التنفيذي للأعمال في جولدن بوي بروموشنز، فيليب بوتون، عن حماسه للشراكة مع موسم الرياض قائلاً: “نحن متحمسون للعمل مع موسم الرياض في ترويج “ليلة لاتينية” وتوسيع نطاق أعمال جولدن بوي على الصعيد العالمي”.