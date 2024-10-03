الأميرة بياتريس تعلن حملها بطفلها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الاميرة بياتريس، حفيدة الملكة اليزابيث الثانية، أنها حامل بطفلها الثاني من زوجها إدواردو مابيلي موزي.

ونُشرت عبر السوشيال ميديا صورتان لعائلة الأميرة وأعلن من خلالهما عن هذا الخبر السعيد، حيث تظهر في إحداها طفلتها سيينا البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تسير على طريق ريفي ممسكة بيدي والدها وأخيها الأكبر، غير شقيق لوولفي، ابن إدواردو من زواجه السابق، البالغ من العمر 8 سنوات.

إلى ذلك، أصدر قصر باكنغهام بياناً جاء فيه “يسر صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، والسيد إدواردو مابيلي موزي، الإعلان عن انتظارهما لطفلهما الثاني في أوائل الربيع، وهو أخ لولفي وسيينا”.

وأضاف البيان أن العائلة المالكة، بما في ذلك الملك تشارلز، تشعر بسعادة كبيرة بهذا الخبر.

وسيكون الطفل القادم الحفيد الرابع لدوق ودوقة يورك، والحفيد الرابع عشر للملكة إليزابيث الثانية. وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحصل الطفل على لقب ملكي، إلا أنه سيحصل على لقب نبيل من إدواردو الذي يحمل لقب “كونت” بحكم وراثته الإيطالية.