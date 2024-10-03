بفستان أسود ساحر..كاردي بي تضج أناقة بإطلالة من Messika

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت النجمة العالمية كاردي بي عيون متابعيها بآخر ظهور لها عبر حساها الخاص، بلوك بغاية الاناقة ومميز، فكانت ترتدي فستاناً طويل و ضيق باللون الأسود من دون اكمام سترابليس مكشوف الصدر من دار أزياء Messika ، وإعتمدت تسريحة مميزة لشعرها، مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت أحدثت النجمة العالمية كاردي بي ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها في عرض موغلر، اذ ظهرت بزي قصير وبتسريحة شعر غريبة خبأت بها عينيها.

على صعيد آخر كانت قد أطلت كاردي بي مؤخرا على محبيها بعد ولادة طفلها الثالث، وذلك في أسبوع الموضة في باريس.

وخطفت كاردي بي الأنظار بإطلالتها، خلال حضور عرض أزياء رابان للملابس الجاهزة لربيع 2025، إذ ارتدت فستان باللون الذهبي، مع تنورة، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الذهبي، وتزينت بـ عقد وخاتم.

