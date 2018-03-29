صور .. استعدادات ضخمة لاستقبال حفل تامر حسنى بمدينة "الملك عبد الله"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 12 رجب 1439 07:57 مساءً - تشهد مدينة جدة السعودية وبالتحديد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العديد من الاستعدادات والتجهيزات غير المسبوقة، لإستقبال الحفل الأول للـميجا ستار تامر حسني مساء غد الجمعة، بجوار شاطئ البحرالأحمر ومرسى اليخوت، والذي سبق أن طرحت تذاكره في أول مارس الجاري ونفذت بالكامل خلال ساعة و15 دقيقة تقريبا.

يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG" حيث تم تصميم مسرح ضخم، ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، حيث تحمل المقاعد الأمامية اللون الأحمر والتي تليها باللون الابيض ومقاعد الصفوف الخلفية باللون الأسود وهو ما يضفي أجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية الشقيقة.

ومن المفترض أن تصل مساء اليوم الخميس الفرقة الموسيقة للنجم تامر حسني لإجراء بعض البروفات قبيل إطلاق الحفل الأول لفنان مصري على أرض السعودية، والذي يحظى باهتمام إعلامي كبير من مراسلي الصحف و قنوات الإذاعة والفضائيات المصرية والعربية.

يذكر أنه يتواجد خلال تجهيزات الحفل علي الخليل من مكتب النجم اللبناني الكبير راغب علامة لوضع ترتيبات حفل راغب بجدة والذي من المقرر الإعلان عن موعده خلال الأيام القليلة المقبلة.



















































































