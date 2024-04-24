انفراد.. وكيل جديد لعلامة لادا الروسية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سوق السيارات المصرية العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة خلال الفترة الحالية، وبدأت العديد من شركات السيارات في التنافس بقوة على بعض التوكيلات، كان آخرها حصول مجموعة جي في للاستثمارات على حق التمثيل الرسمي والحصري لعلامة لادا الروسية في مصر، وذلك في مفجأة من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة جي في للاستثمارات، أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي بحضور شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات، وإيليا سافينوف، مدير قسم التصدير في شركة أوتوفاس الروسية، وماكسيم سوكولوف، المدير التجاري لإكسبورت لادا.

جدير بالذكر أن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، هي الوكيل الحالي لشركة لادا الروسية في مصر، ولم تعلن "الأمل" حتى الآن عن انتهاء وكالتها مع العلامة الروسية.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب سيارات لادا عن السوق المصرية عقب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.

وحتى الآن لم تكشف "جي في أوتو"، عن الطرازات المقرر طرحها في مصر، وكذلك لم تعلن عن إمكانية الاتجاه للتجميع المحلي لطرازات لادا، على غرار "جرانتا" المجمعة محلياً.

لادا جرانتا

وتقدم السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً بإصدارين الأول منهما يعتمد على ناقل حركة "مانيوال" خماسي السرعات، ومزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، ويبلغ سعر هذا الإصدار داخل المبادرة 145800جنيه للملاكي.

أما الإصدار الثاني فيقدم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وبمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، بسعر 157500 جنيه للملاكي.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، أما من حيث الأبعاد فيببلغ طول "جرانتا" 4268 مم، وعرضها عرض 1700 مم، والارتفاع 1500 مم، وسعة الشنطة الخلفية 480 لتر

وتزخر بدايةً من النسخة المانيوال بباقة متنوعة من وسائل الأمان، في مقدمتها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS.

ومن حيث التجهيزات فتحتوى على مصابيح بإضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وجنوط 14 بوصة.

وتأتي النسخة الأوتوماتيك بنفس مواصفات النسخة المانيوال بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايا الجانبية كهربائياً.