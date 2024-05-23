«سيارة الغلابة» تنخفض 80 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أسعار السيارة بي واي دي f3، الملقبة بـ"سيارة الغلابة" تراجعًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية في السوق المصرية، إذ أخطرت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكيل علامة BYD في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بأحدث قائمة سعرية، والتى تضمنت تخفيضات في أسعار السيارة بإصداريها المانيوال والأوتوماتيك.

أسعار بي واي دي f3

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن "الأمل"، فإن أسعار السيارة بي واي دي f3، شهدت تراجعًا يصل إلى 80 ألف جنيه، حيث انخفضت أسعار سيارات بي واي دي F3 الفئة الأولى M/T إلى 520 ألف جنيه، وانخفضت الفئة الثانية A/T إلى 600 ألف جنيه.

تقدم سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، مرتبط بخيارين من نواقل الحركة، الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».



ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بي واى دي F3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED»، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX.