ألفاروميو تطلق سيارة كهربائية جديدة بمحرك 280 حصان

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة لعشاق علامة ألفا روميو، أعلن فريق التطوير الهندسي بالشركة الإيطالية عن الانتهاء من تطوير السيارة ألفا روميو Junior، قبل أيام قليلة من ظهورها الديناميكي، إذ سيختبر الأشخاص المتخصصون السيارة الرياضية المدمجة الجديدة للعلامة التجارية الفارهة في مضمار بالوكو (مقاطعة فيرتشيلي).

وأظهرت الاختبارات أن قوة المحرك الكهربائي تبلغ 280 حصانًا، وهو يتماشى مع جوليا، وستيلفيو، و موديلات تونالي ﭬيلوتشي.

وسيتم توفير السيارة للاختبار من قبل الصحافة المتخصصة قبل مرحلة الموافقة على النوع، إذ ستكون ألفا روميو جونيور على منصة الاختبار في نسختها الكهربائية بالكامل 100% بقدرة 280 حصانًا/ 207 كيلووات، على نفس الحلبات التي قام فيها الفريق الإيطالي من مهندسي ألفا روميو بالتحقق من أهداف التصميم الديناميكي.

وسيظهر المحرك الكهربائي الجديد لأول مرة في السيارة الرياضية المدمجة الجديدة، وهي النسخة الأكثر رياضية في التشكيلة بهذا التكوين.

سيارة مدمجة فريدة من نوعها بروح رياضية مميزة واضحة

سيارة مدمجة فريدة من نوعها تتميز بطابع ألفا روميو الرياضي النقي، فلا يعتبر المحرك الجديد ميزة محددة فحسب، بل إن كل تطوير في التصميم ركز أيضًا على زيادة الأداء والتعامل مع الطريق ومتعة القيادة الخالصة:

معايرة مخصصة لجعل التوجيه الأكثر مباشرة في فئته (14.6) ودقيقًا للغاية، لتعزيز خصائص الثبات الاستثنائية على الطريق؛ تم تخفيض نظام التعليق الرياضي بمقدار 25 ملم؛ تتميز القضبان الأمامية والخلفية المضادة للدوران بأنها رياضية للغاية لضمان الانعطاف السريع مع مستوى عالٍ من الثبات؛ يحتوي نظام الكبح على أقراص أمامية يزيد حجمها عن 380 ملم مع ملاقط أحادية الكتلة بأربعة مكابس؛ يوفر نظام Torsen التفاضلي أفضل قوة جر ممكنة في جميع الظروف. كما أن الإطارات عالية الأداء مقاس 20 بوصة مخصصة أيضًا للسيارات الكهربائية وتوفر مستويات واسعة من الثبات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأهداف والغايات هي كما هي دائمًا لكل سيارة ألفا روميو: أفضل ديناميكيات التحكم والقيادة في فئتها. لذلك، تم استدعاء نفس فريق المهندسين الذي ابتكر طرازات فريدة مثل C4، وC8، وجوليا وستيلفيو كوادريفوليو، وجوليا GTA، والتطوير الحالي لـ 33 سترادالي.

حلبة "لانجي" بطول 20 كيلومتراً متاحة لأول مرة

ومن المقرر أن يقام الحدث في Balocco Proving Ground، حيث سيقوم السائقون الخبراء في الصناعة باختبار الإصدار الأعلى مواصفات في تشكيلة Junior كجزء من المرحلة التي تسبق الموافقة على الطراز.

ولأول مرة، سيتم منح الصحافة العالمية إمكانية الوصول إلى التكوين الكامل لحلبة "لانجي". حصرية حقيقية: لم يتم من قبل إتاحة المسار بأكمله الذي يزيد طوله عن 20 كيلومترًا للسائقين الخارجيين الذين ليسوا أعضاء في فريق تطوير ألفا روميو. يُذكر أن جميع سيارات ألفا روميو في خلال العقود القليلة الماضية قد خضعت لاختبارات التطوير على نفس المسار، في نفس المكان تمامًا حيث ستكون ألفا روميو جونيور على مقاعد الاختبار.

وبالمثل، قام فريق "ألفا كورس" التاريخي الذي لا يُنسى باختبار وضبط سيارات السباق التي نافست في سباقات السيارات الدولية (F1 – DTM – Super Turismo) هنا على نفس ذات الحلبة.