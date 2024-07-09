هوندا ZRV الجديدة تصل إلى مصر.. المواصفات والأسعار

ياسر رشاد - القاهرة - هوندا ZRV الجديدة تعد أحدث سيارة تنضم للسوق المصرية، بعدما أعلن الوكيل المحلي لعلامة هوندا اليابانية في مصر شركة النيل للتجارة والهندسة، عن طرح السيارة الكروس أوفر ZR-V الجديدة رسمياً.

مواصفات هوندا ZRV الجديدة

تعتمد هوندا ZRV الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 180 حصان، عزم دوران 240 نيوتن-متر، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

هوندا ZRV الجديدة تقدم بفئة واحدة من التجهيزات EX ، وتتميز بتجهيزات متقدمة ونظام نكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم بدرجة حرارة مناسبه لكل جهة راكب بالأمام معززة بتقنية بلازما كلاستر لتنقية هواء المقصورة، وقنوات تكييف هواء خلفية وأجهزة استشعار (سنسور) أمامية وخلفية للمساعدة في ركن السيارة، إضافة إلى شاشة معلومات السائق الرقمية قياس 10.2 بوصة، وشاشة لمس قياس 9 بوصة تدعم تطبيقات نظامي أندرويد أوتو وآبل كار بلي، فضلاً عن شاحن لاسلكي ، ويشمل نظام صوت مركزي من طراز بوز مع 12 مكبر صوت، ومقاعد جلدية مميزة بثماني اتجاهات تعديل كهربائية بذاكرة ثنائية.

هوندا ZRV الجديدة

تم تجهيز هوندا ZRV الجديدة بأنظمة أمان متقدمة، مثل نظام الحفاظ على المسار، ونظام الكبح لتخفيف قوة الاصطدام، ونظام تثبيت السرعة. كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا متعددة الرؤية بزاوية 360 درجة، مما يسهل على السائق مراقبة جميع الزوايا.

ألوان هوندا ZRV الجديدة

تتوفر السيارة هوندا ZRV الجديدة في مصر بستة ألوان هي

رمادي ميتاليك (Super Platinum Gray Metallic)

أحمر عقيقي ميتالك (Premium Crystal Garnet Metallic)

أزرق بلاتيني ميتالك Premium Crystal Blue Metallic

أزرق داكن لؤلؤي (Midnight Blue Beam Pearl)

كريستال أسود لؤلؤي Crystal Black Pearl

أبيض لؤلؤي بلاتيني Platinum White Pearl

وتتوافر السيارة هوندا ZRV الجديدة من خلال "النيل للتجارة والهندسة" بوجود فرش جلد فاخرعالي الجودة مطرز يعطي انطباعا رياضيا من الدرجه الأولى.

أسعار هوندا ZRV الجديدة في مصر

وفقاً للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الياباني “النيل للتجارة والهندسة”، ستقدم السيارة هوندا ZRV الجديدة لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و205 ألف جنيه.