الوطن القطرية: ما يتعرض له جنوب لبنان يؤكد أن تل أبيب ماضية في مخططها التدميري

تطرقت صحيفة "الوطن" القطرية إلى تأجيل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارته المقررة إلى إسرائيل الإثنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، إلى موعد لاحق، بسبب التوتر المتصاعد بين تل أبيب و"حزب الله"، على خلفية تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان، في حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحرب مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة"، بعد هذه التفجيرات، معتبرا أن "هذه مرحلة جديدة من الحرب، فيها فرص كبيرة، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة".

ورأت الصحيفة أن "ما قاله يشي بأن قرار العدوان على لبنان تم اتخاذه بالفعل من جانب الحكومة الإسرائيلية، وهذه التصريحات إشارة هدفها إعداد الإسرائيليين لهذه الحرب، وما يمكن أن تنطوي عليه، وتأجيل زيارة أوستن تعني أن اشتعال فتيل هذه الحرب مسألة وقت فقط، ما لم تتدخل الولايات المتحدة من أجل لجم ما يخطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة، على اعتبار أن مثل هذا التطور الخطير يمكن أن يشعل المنطقة برمتها، ولن يتوقف عند الحدود اللبنانية، والولايات المتحدة قادرة بالتأكيد على ممارسة ضغط فعال، ليس لمنع هذه الحرب فحسب، ولكن أيضا للدفع باتجاه اتفاق مقبول حول قطاع غزة سوف يسمح بتهدئة شاملة على كل الجبهات".

وأشارت إلى أن "إسرائيل بدأت بتصعيد هجماتها تجاه لبنان بشكل تدريجي، وبلغت الذروة بالتفجيرات الإجرامية التي طالت أجهزة الاتصالات، وما يتعرض له جنوب لبنان حاليا من قصف وحشي غير مسبوق يؤكد أن تل أبيب ماضية في مخططها التدميري، ما لم يكن هناك موقف معارض وواضح وحاسم من المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن لإجهاض المخطط الإسرائيلي ومنع تفجير المنطقة".