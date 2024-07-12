لأول مرة.. سيارات بيجو تتحدث مع السائقين وترد على الأسئلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد تطوراً هائلاً في عالم السيارات، بعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بقوة في العديد من الطرازات، ومؤخراً أعلنت عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو عن دمج تقنية جديدة في جميع سياراتها تسمى ChatGPT وهو نظام صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يرد على جميع أسئلة قائد السيارة ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة.

بعد تجربة ناجحة لوظيفة ChatGPT خلال المرحلة التجريبية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، والتي شارك فيها أكثر من 10 آلاف عميل، تقوم بيجو الآن بجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي ميزة أساسية في جميع طرازاتها، ويشمل ذلك 208، الجديدة 2008، الجديدة 308، الجديدة 308 SW، الجديدة 408، الجديدة 508، الجديدة 508 SW، الجديدة ريفتر، الجديدة ترافيلر، الجديدة بارتنر، الجديدة إكسبيرت، مع الجديدة 3008 و الجديدة 5008 الذين سيلحقان بالركب في نهاية العام.

يتم دمج الذكاء الاصطناعي ChatGPT في جميع طرازات بيجو المؤهلة وسيتم تفعيله في 17 سوقًا بـ 12 لغة مختلفة عبر أوروبا. فاعتبارًا من اليوم، سيُفعل في الأسواق الأوروبية الرئيسية للعلامة التجارية: ألمانيا، النمسا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، حيث سيكون ChatGPT متاحًا لكل من السيارات الجديدة والعملاء الحاليين، ولا تحتاج لزيارة الوكيل لتفعيله حيث سيتم ذلك عبر الإنترنت.

وبحلول نهاية يوليو، ستتبع دول أخرى مثل الدنمارك، أيرلندا، النرويج، السويد، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، وجمهورية التشيك.

ويتوفر ChatGPT كجزء من حزمة "Connect Plus"، أو للعملاء الذين اشتروا سياراتهم قبل تقديم الحزمة، كميزة عند طلب الوصول البسيط والسهل إلى ChatGPT عبر بيجو i-Cockpit

سيتم التفاعل مع ChatGPT بسهولة عبر مساعد الصوت المدمج في بيجو i-Cockpit، فقط قل "OK PEUGEOT" واسأل سؤالك ليتخذ ChatGPT الإجراءات المطلوبة.

يستطيع ChatGPT الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة المعقدة ولديه القدرة على متابعة المحادثة. على سبيل المثال، إذا وصلت إلى مدينة، يمكنك أن تطلب منه إخبارك بالمعالم السياحية التي يجب زيارتها، ثم يروي لك تاريخ هذه الأماكن، وأخيراً، إذا كنت ترغب، يرشدك إلى أحدها باستخدام نظام ملاحة الـ GPS في السيارة.

يمكن لـ ChatGPT القيام بأكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة. هل يشعر أطفالك بالملل أثناء رحلة طويلة؟ اطلب من ChatGPT تنظيم مسابقة لهم حول موضوع يثير شغفهم. في غضون ثوانٍ، سيقدم لك الذكاء الاصطناعي ساعات من الترفيه لتلك الرحلات الطويلة!

ثورة الأوامر الصوتية

بدمج الذكاء الاصطناعي ChatGPT في سياراتها، تحدث بيجو ثورة في تجربة الأوامر الصوتية، مما يتيح لها الإجابة على أي سؤال حول أي موضوع بطريقة تفاعلية وسلسة وبديهية.

تستخدم هذه الخدمة الجديدة قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك تقنيات منصة SoundHound Chat AI. يستخدم الإصدار 3.5 من ChatGPT بيانات تعود إلى يناير 2022 على الأكثر، وبالتالي لا يملك معرفة بالأحداث والبيانات بعد ذلك التاريخ.