هيونداي ونيسان وكيا في مقدمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت علامة هيونداي الترتيب العام بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي أعدته مؤسسة الأهرام، وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه.

نيسان في المركز الثاني بالقائمة

وبحسب التقرير فإن علامة هيونداى تصدرت التريب العام بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً للشهر الثالث على التوالي حيث بلغ عدد السيارات المرخصة في مصر خلال شهر يونيو من العلامة الكورية الجنوبية نحو 1472 مركبة، وفي المركز الثانى من القائمة جاءت علامة نيسان 1127 وفى المركز الثالث كيا 956 مركبة والمركز الرابع شيفروليه بـ902مركبة، وفى المركز الخامس شيرى 863 وفى المركز السادس تويوتا 836 سيارة وفي المركز السابع ام جى 813مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس 804 وفي المركز التاسع سكودا 636 مركبة وفي المركز العاشر سوزوكى 480 مركبة.

شيري في المركز الخامس بالقائمة

كان التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أظهر أن عدد السيارات المرخصة "زيرو" خلال شهر يونيو الماضي بلغ 25855 مركبة، منها 2135 مركبة موديل2021 و3589 مركبة موديل2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل2025.

تراجع المركبات المرخصة في يونيو

وجاءت الأرقام الجديدة الواردة بالتقرير لتكشف انخفاض أرقام مبيعات المركبات بشكل عام خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 11851سيارة ملاكى من بينها 308سيارات موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714سيارة موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12339 من بينها 1732موديل 2021 و 2665 موديل 2022دراجة و2290 دراجة موديل 2023و5642دراجة موديل 2024و10دراجات موديل 2025.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1044 من بينها 30 موديل 2021 و 117 سيارة نقل موديل 2022 و134 موديل 2023 و 676 سيارة موديل 2024 و87 موديل 2025.

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر تشهد تباينا ملحوظاً في أسعار السيارات ما بين ارتفاعات وتخفيضات، وسط حالة من الترقب، ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من وكلاء السيارات عن تخفيضات جديدة تصل إلى 250 ألف جنيه على بعض الطرازات، فرض عدد من موزعي السيارات والتجار زيادات سعرية غير رسمية جديدة تصل إلى 400 ألف جنيه “أوفر برايس” على بعض الطرازات التي تشهد نقصاً في السوق المحلية.