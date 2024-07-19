السيارات الملاكي "الزيرو" الأكثر ترخيصاً في مصر.. "تقرير رسمي"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت خارطة المبيعات في سوق السيارات المصرية تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق في ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً، إذ أظهر التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الخاص بشهر يونيو الماضي- والذي تضمن قائمة بالعلامات الأكثر ترخيصاً في فئة الملاكي- تغيراً ملحوظاً في الترتيب العام.

بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والتي أعلنتها مؤسسة الأهرام، وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها، فإن علامة هيونداي الكورية الجنوبية تصدرت قائمة "الملاكي الزيرو" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي.

هيونداي تتصدر.. ونيسان في المركز الثاني.. وكيا ثالثاً

واقتنصت علامة هيونداي المركز الأول بقائمة "الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 1448سيارة.

وفي المركز الثاني بقائمة "الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، جاءت علامة نيسان اليابانية بعدد سيارات مرخصة بلغ 1101 سيارة.

وفي المركز الثالث من قائمة "الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي جاءت علامة كيا 956 سيارة.

شيري في المركز الرابع.. وإم جي خامساً

وأما فى المركز الرابع من قائمة "الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، جاءت سيارات شيرى بنحو 863 سيارة.

أما علامة إم جي، فجاءت في المركز الخامس بقائمة "الملاكي" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر يونيو الماضي، بعد سيارات مرخصة بلغ 813 سيارة.

كان التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أظهر أن عدد السيارات المرخصة "زيرو" خلال شهر يونيو الماضي بلغ25855 مركبة، منها 2135 مركبة موديل2021 و3589 مركبة موديل2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل2025>

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 11851سيارة ملاكى من 308 سيارة موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714سيارة موديل 2025.

وفي السياق ذاته أكد التقرير أن عدد السيارات النقل المرخصة زيرو قد بلغ نحو 1044سيارة من بينها 30موديل2021 و 117سيارة نقل موديل 2022 و134 موديل 2023و 676 سيارة موديل 2024 و87 موديل 2025.