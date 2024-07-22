تجربة تويوتا برادو 2024: الفخامة والأداء في سيارة دفع رباعي مذهلة

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر تويوتا برادو واحدة من أشهر وأقوى سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، وقد اكتسبت سمعتها الرفيعة بفضل الأداء القوي والمتانة الفائقة التي تقدمها عبر السنين. وفي عام 2024، تواصل تويوتا ترسيخ مكانتها في السوق السعودي بإطلاق تويوتا برادو 2024، والتي تأتي بمزيج مثالي من التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري والقدرات الميكانيكية المذهلة.

وتتميز برادو 2024 بتحديثات بارزة تشمل محركًا أكثر قوة، ونظام دفع رباعي محسن، ومجموعة من الميزات الفاخرة. في هذه المقالة، نستعرض بالتفصيل أبرز مواصفات ومزايا تويوتا برادو 2024 وأسعارها في السوق السعودي.

من حيث الأداء

تأتي سيارة برادو 2024 في فئة السيارات الفان بوكس وتتوفر السيارة بنوعين من المحركات:

المحرك الاول: بنزين تيربو بسعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 267 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات مع نظام الدفع الرباعي للعجلات.

أما عن معدل استهلاك الوقود لهذا المحرك يجعل السيارة تسير 10.6 كيلومتر لكل لتر.

المحرك الثاني: ديزل بسعة 2.8 لتر رباعي الأسطوانات بقوة حصانية 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات مع نظام الدفع الرباعي للعجلات.

أما عن معدل استهلاك الوقود لهذا المحرك يجعل السيارة تسير 14.1 كيلومتر لكل لتر.

اسعار تويوتا برادو 2024

تتوفر برادو 2024 في السعودية في 5 فئات وبسعر يتراوح ما بين 193,775 و284,625 ريال سعودي مع قابلية التمويل.

تصميم برادو 2024

تتميز تويوتا برادو 2024 بتصميم خارجي جديد كليًا يجمع بين القوة والأناقة، إليك بعض التفاصيل المهمة عن مظهرها الخارجي:

التصميم العام:

● تصميم عصري وفخم مع خطوط انسيابية وعضلات بارزة.

● واجهة أمامية مميزة مع شبكة تهوية كبيرة عريضة الشكل.

● مصابيح LED أمامية دائرية تضفي لمسة من القوة والشراسة على مقدمة السيارة.

● مصابيح LED خلفية أنيقة بتصميم متميز.

● عجلات معدنية كبيرة بقياس 18 بوصة.

الميزات الخارجية:

● مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف مدمجة.

● مقابض أبواب بلون الهيكل.

● جناح خلفي رياضي.

● سقف بانورامي (في بعض الفئات).

● فتحات سقف (في بعض الفئات).

مقصورة برادو 2024

تتميز مقصورة تويوتا برادو 2024 بتصميم عصري وفخم يوفر راحة ورحابة للسائق والركاب، مع لمسات فاخرة تُضفي عليها طابعًا مميزًا. إليك بعض المعلومات عن تجهيزاتها الداخلية:

الشكل الداخلي العام:

● تصميم عصري مع التركيز على راحة السائق والركاب.

● مواد عالية الجودة تشمل الجلد الفاخر والخشب والكروم.

● ألوان داخلية أنيقة تناسب مختلف الأذواق.

● مساحة واسعة للرأس والقدمين في المقاعد الأمامية والخلفية.

لوحة القيادة:

● لوحة قيادة عصرية مزودة بشاشة لمس كبيرة.

● نظام معلومات وترفيه متطور يدعم Apple CarPlay و Android Auto.

● عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في نظام المعلومات والترفيه والمكالمات الهاتفية.

● لوحة عدادات رقمية.

المقاعد:

● مقاعد أمامية مريحة قابلة للتعديل في اتجاهات متعددة مع نظام تدليك (في بعض الفئات).

● مقاعد خلفية مريحة قابلة للطي لتوفير مساحة أكبر.

● المقاعد من الجلد الفاخر.

التجهيزات:

● نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

● مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف مدمجة.

● نظام صوتي ممتاز.

● فتحة سقف بانورامية (في بعض الفئات).

● إضاءة داخلية LED.

أهم ميزات المقصورة في الفئة القياسية من السيارة:

● نظام تثبيت السرعة

● فتح السيارة بالريموت

● زر تشغيل المحرك

● مقاعد في الصف الثالث

● كاميرا خلفية

● أقفال آلية للأبواب

● نوافذ كهربائية

● تحكم من المقود ( الدريكسون)

● تشغيل السيارة عن بعد

● مرايا جانبية كهربائية

● قفل التروس التفاضلي

● عجلة قيادة مغطاة بالجلد

● مرايه داخلية تعتيم آلي

● دعاسات جانبية

● مكيف متعدد المناطق

● نظام ملاحة

● بلوتوث

● نظام آمان

● راديو

● 10 مكبرات الصوت

● تبريد المقاعد

● عرض المعلومات على الزجاج

● مقاعد جلدية

● دخول ذكي

● تدفئة المقاعد

● اكسسوارات من الكروم

● إضاءة ترحيب بباب السيارة

● ثلاجة داخلية

● شاشة ترفيه

● الباب الخلفي كهربائي

● بانوراما

● تحكم كهربائي بالمقاعد

● كاميرا 360 درجة

● مقاس العجلات 18 بوصة

● نوع الاضاءة ليد

● عدد 7 ركاب

أهم عوامل الأمان

أتت تويوتا برادو لعام 2024 بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان والتي من أبرزها:

● 6 وسائد هوائية.

● نظام حماية من السرقة

● مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

● وسائد هوائية جانبية

● التحكم في الثبات

● التحكم في الانزلاق

● تقنية دعم المكابح

● نظام المساعدة في المرتفعات

● وسائد هوائية للسائق والراكب

● وضعيات القيادة ( قياسية - رياضية - ثلج)

● انوار امامية هالوجينية

● انوار ضبابية

● حاجب الشمس للسائق والراكب

● تذكير حزام الأمان للسائق والراكب

● مانع اصطدام فرملة تلقائية

● حساسات خلفية

● حساسات أمامية

خلاصة القول

تجسد تويوتا برادو 2024 الروح الحقيقية للأداء القوي التي تتطلبها الظروف الصعبة والطرق الوعرة في المملكة العربية السعودية. بفضل التحديثات التكنولوجية والتحسينات التصميمية، تقدم برادو 2024 تجربة قيادة مميزة تجمع بين الراحة والفخامة والقوة.