طرح تويوتا كورولا كروس الجديدة.. "المواصفات الكاملة"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، السيارة كورولا كروس "Corolla Cross" الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الكروس أوفر.

ووفقاً لشركة تويوتا اليابانية فإن السيارة Corolla Cross الجديدة تتميز بملامح أكثر جاذبية على المقدمة، لا سيما على شبكة المبرد الجديدة، مع شريط إضاءة يمتد بين الكشافات الأمامية، كما تظهر المآزر بملامح أكثر رياضية. وتتوج هذه الملامح بالعجلات الجديدة، والتي تتوفر بقياسات 17 و 18 بوصة.

وتتألق المقصورة الداخلية بقمرة قيادة رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة 10.1 بوصة لنظام الملتيميديا مع ميزة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تشتمل المقصورة على منافذ USB-C.

ولخلق أجواء خاصة في المقصورة تظهر الكسوات الداخلية باللونين الأسود والوردي الداكن.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Corolla Cross على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر وبقوة 103 كيلووات/140 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 172 نيوتن متر.

كما تتوفر أيضا أنظمة دفع هجين بقوة 90 كيلووات/122 حصان و103 كيلووات/140 حصان و145 كيلووات/197 حصان.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن احتمالية طرح السيارة السيارة كورولا كروس "Corolla Cross" في السوق المصرية سواء حالياً أو خلال الفترة القادمة.

تويوتا كورولا في مصر

جدير بالذكر أن تويوتا كورولا تتوافر في مصر عبر مجموعة تويوتا مصرحالياً بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر. وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك كورولا السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات تويوتا كورولا بداية من الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

ودعمت تويوتا كورولا ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».