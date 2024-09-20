شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة من 10 مساءً لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، قطع مياه الشرب، مساء اليوم، عن مناطق (ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، زاوية أبو مسلم، بنى يوسف) بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتغيير 3 محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر 600 مم أمام قسم شرطة أبو النمرس، نظرًا لتقادم المحابس الحالية.

وأوضحت المحافظة، أن انقطاع المياه سيكون لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 / 9 / 2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 21 / 9 / 2024 لتنفيذ الأعمال.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.