أسعار ومواصفات أحدث سيارة من فولكس فاجن في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATc)، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، الطراز الجديد كليًّا لعام 2024 من موديلها فولكس فاجن طوارق، كما قدَّمت النسخة الرياضية بامتياز R-Line مِن الطراز نفسه.

يأتي الطراز طوارق المحسَّن لعام 2024 مُجهزا بمحرك رباعي الأسطوانات فئة TFSI سعة لترين يولِّد 250 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر. كما يتَّصل هذا المحرك بعلبة تروس من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 6.8 ثوان فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 229 كلم/ساعة.

تصميميًا، جاءت طوارق الأحدث بطلَّة أكثر عصرية عن أي وقت مضى، تحديدا فيما يتعلق بالواجهة الأمامية التي استفادت من شبك تهوية جديد ومصابيح رئيسية فئة Matrix LED، يُشار إليها باسم “IQ.LIGHT HD LED”، وهي تضمُّ أكثر مِن 38.000 لمبة LED تفاعلية تَنشر الضوء فيما يُشبه السجادة مباشرة أمام الحارة المرورية للسائق، مما يعني إنارة الطريق بصورة أكثر دقَّة ودون إبهار مقارنة بتقنيات المصابيح الرئيسية السابقة. كما استفادت الجهة الخلفية من تحديثات مميَّزة بدورها، منها ذلك الشريط الضوئي فئة LED الممتد بعرض السيارة، وشعار فولكس فاجن المضيء الذي يومض باللون الأحمر، بخلاف اللمسات الكرومية على النوافذ الجانبية والعجلات الرياضية قياس 20 بوصة. أما عن اللمسات الرياضية المتفردة الخاصة بالفئة R-Line، فتمثلت في طلاء الصادمين الرياضيين والأجزاء السفلية للأبواب الجانبية بنفس لون الهيكل الخارجي، وشعار R-Line الجذاب على الشبك الأمامي، وفتحتين لأنابيب العادم من الكروم، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار.

وبالنسبة إلى القياسات العامة جاء الطول الإجمالي لطوارق الجديدة لعام 2024 يبلغ 4878 ملم، في حين يبلغ العرض العام 1984 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1720 ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 2894 ملم.

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، يُلاحظ الاستعانة بمجموعة واسعة مِن التجهيزات الجديدة التي لا تعكس الطابع الفخم فحسب، وإنما كذلك مدى الابتكار التقني الظاهر لجميع الركاب بمجرد دخولهم للمقصورة المحسّنة الجديدة. وفي هذا السياق، لا يُمكن إغفال لوحة العدادات الرقمية بالكامل 12 inchوشاشة النظام المعلوماتي الترفيهي الموجهة نحو السائق15 inch، وكذلك نظام Wireless App-Connect المزوّد بنظامي Android Auto وApple CarPlay لإنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والنظام المعلوماتي الترفيهي في السيارة.

وهناك أيضًا مكيف الهواء الأوتوماتيكي Climatronic 4 zone الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين مع مُرشح للهواء للتخلُّص من المواد المسبّبة للحساسية، ونظام صوتي عالي النقاء فئة DYNAUDIO، وغيرها مِن التجهيزات المتطوّرة.

ومن بين تجهيزات الراحة والترف الأخرى يُمكن ذكر شاشة العرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، وفتحة السقف البانورامية ذات التحكم الكهربائي القابلة للإمالة والانزلاق، ونظام الإضاءة الداخلي من 30 لونًا، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام دخول سهل دون استخدام المفاتيح التقليدية مع خاصية الإغلاق الآمن SAFELOCK، إضافة إلى المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة، و3 منافذ USB من النوع C في الأمام ومنفذين مثلهم في الخلف، فضلا على فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيا دون استخدام اليدين Easy Open & Close.

أما عن تجهيزات الفئة R-Line الرياضي فتزيد على السابق في الكسوة الجلدية فئة Varenna، وشعارات R الرياضية الموزعة في أنحاء عدة داخل المقصورة، ومقاعد أمامية مع خاصية التحكم النشط بالهواء ووظيفة التدليك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع شعار R مثبّت عليها Paddle Shifters.

وأخيرًا، توفر فولكس فاجن باقة واسعة مِن تجهيزات السلامة والأمان للسيارة طوارق الجديدة كليا، أبرزها الوسائد الهوائية المتنوّعة منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر) ووسادة الهواء لمنطقة الركبة ، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة المساعدة للسائق مثل مثبت السرعة ومحدد السرعة، وأحزمة الأمان ثلاثية نقاط التثبيت مع خاصية الشد المسبق والارتخاء التدريجي، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية، بخلاف نظام التحذير من الخروج عن المسار والنظام الاستباقي لحماية الركاب، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

أسعار فولكس فاجن طوارق

وبالنسبة للفئة السعرية لموديلات طوارق الأحدث، فنجدها تأتي بسعر مميز للغاية يبدأ اعتبارًا مِن 3 ملايين و990 ألف جنيه.