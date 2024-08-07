شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا تستدعي 1.6 مليون سيارة في الصين لوجود مشكلات بغطاء المحرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تسلا الأمريكية استدعاء معظم سياراتها التي تم بيعها في الصين بسبب مشكلة يمكن أن تسبب فتح غطاء محرك السيارة دون تنبيه السائق، مما يؤدي لخطورة محتملة تتعلق بالسلامة، وذلك بحسب إشعار أصدرته الهيئة الحكومية المنظمة للسوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إشعار الاستدعاء الذي أصدرته الإدارة الحكومية لتنظيم السوق، جاء فيه أن المشكلة المتعلقة بالقفل ربما في بعض الأحيان لا تنبه السائق بشأن عدم غلق غطاء محرك السيارة، مما يسمح للغطاء أن يفتح بصورة كبيرة أثناء حركة السيارة، مما يفاقم خطورة وقوع حوادث. إصلاح 1.6 مليون سيارة

سوف تستخدم الشركة برنامجًا عبر شبكة لاسلكية لإصلاح أكثر من 6ر1 مليون سيارة تم تصديرها من طرازي اس واكس، بالإضافة إلى طرازي 3 وواي اس اللتين تم تصنيعهما محليا ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتموز/يوليو 2024.

تعمل تسلا على تزويد المستخدمين الذين لا يمكن إصلاح سيارتهم بتحديث برمجي يقدم سبلًا بديلة لإصلاح المشكلة.

وبحسب بيانات مركز تكنولوجيا السيارات والأبحاث في الصين، فإن هناك نحو 9ر1 مليون سيارة تسلا مسجلة في الصين، وهى أكبر سوق خارجي للسيارات الكهربائية حتى حزيران/يونيو الماضي.

