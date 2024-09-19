مكتب عبد المسيح: لا نية أو فكرة لتشكيل كتلة أو تكتل من نواب مستقلين

لفت المكتب الإعلامي للنّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى أنّ "إحدى الصّحف أَوردت تصريحًا نُسب لعبد المسيح، يتعلّق باللّقاء التّشاوري مع مجموعة نوّاب مستقلّين في مكتب نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، وعنوَنت مقالها بجملة جاء فيها عبارة "محاولة تشكيل كتلة نيابيّة".

وأكّد في بيان، أنّه "لم تكن هناك أي نيّة أو فكرة أو اقتراح أو شرط مسبق عند أيّ من المجتمعين، لإنشاء كتلة أو تكتّل نيابي، ولم يتناول اللّقاء هذا الموضوع، ولن يكون هناك أي تشكيلة مستقبليّة من هذا القبيل بين النّواب الّذين حضروا، فالعنوان المذكور غير دقيق ومغلوط"، موضحًا أنّ "اللّقاء اقتصر على تلاقي بعض النّواب المستقلّين غير المنتمين لكتل نيابيّة أو أحزاب، بهدف التّشاور لإيجاد فرصة أو إحداث خرق بالملف الرّئاسي لا أكثر".

وأشار المكتب إلى أنّ "هذه المشاورات واللّقاءات هي طبيعيّة وغير بعيدة عن فكر النّائب المعتدل وسياسته المستقلّة، الّتي تضع مصلحة لبنان فوق أيّ اعتبار"، مبيّنًا أنّ "بما يخصّ التّموضع والخطاب السّياسي، فهذا أمر محسوم عند النّائب المنضوي في صفوف المعارضة، الّتي تتماشى مع فكره الوطني والسّيادي المعتدل. لكنّه سيستمرّ في ​سياسة​ الإنفتاح والحوار المطلوب مع أفرقاء عدّة، في ظلّ ما يمرّ به لبنان من مرحلة دقيقة تستوجب الوعي والوحدة الوطنيّة بين أبنائه".