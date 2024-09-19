زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح، أنّ "قوّات الجيش الّتي نصبت كمينًا على الحدود الشّماليّة مطلع الأسبوع، رصدت عنصرَين من "​حزب الله​" قاما بزرع عبوة ناسفة ضدّ قوّاتنا على الحدود اللّبنانيّة، حيث وَجّهت القوّات نيران المدفعيّة والجوّيّة، لقتل العنصرين الّلذين حاولا تنفيذ عمليّة تفجير العبوة النّاسفة في منطقة موقع تسيبورن".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل عنصرَين من "حزب الله" حاولا تفجير عبوة ناسفة على الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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