شيخ العقل تابع أوضاع المصابين بالتفجيرات: نؤكد وقوفنا إلى جانبهم وتضامننا معهم بهذه المرحلة الحرجة والاستثنائية

تابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أوضاع المصابين جرّاء التفجيرات اللاسلكية والهاتفية التي حصلت في اليومين الماضيين، مطمئناً الى سلامتهم، ومؤكداً على "الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم ومع ذويهم ومع عائلات الضحايا الذين سقطوا في المجزرتين الاخيرتين، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية من الغليان والمفتوحة على شتّى الاحتمالات، التي يمارس فيها العدو الاسرائيلي انواعاً جديدة من القتل الجماعي".

وكلّف أبي المنى مكتبه الاتصال بالسفارة الايرانية في بيروت، للاطمئنان على "صحة السفير مجتبى أماني، الذي كان من عداد المصابين ويعالج خارج البلاد".

والتقى شيخ العقل وفداً من "الجامعة الثقافية في العالم" برئاسة الامين العام العالمي جورج ابي رعد، وعرضوا القضايا المتصلة بأوضاع الجاليات والاغتراب عموماً ومسألة التمثيل النيابي في مجلس النواب والجنسية لمن هم من أصل لبناني.

وترأس اجتماعاً للهيئة العامة لجمعية "الغد للتنمية والإسكان"، بحضور رئيسها الوزير السابق عادل حمية، للبحث في واقع الجمعية وكيفية تفعيل عملها.