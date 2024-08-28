شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي تستهدف زيادة المبيعات عالميا بنسبة 30% بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عن خطط طموحة بشأن المبيعات حتى نهاية العقد.
وقالت الشركة في خططها إنها تستهدف تسجيل مبيعات سنوية عالمية بقيمة 5.55 مليون بحلول 2030، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2023.
وأعلنت الشركة خطط تسويق أعمال مسابك المركبات ذاتية القيادة وتوريد المركبات ذاتية القيادة لشركات برامج القيادة الذاتية.
وتسعى الشركة لزيادة الأرباح التشغيلية بأكثر من 10% بحلول 2030.
ويشار إلى أن مبيعات هيونداي موتور السنوية خلال عام 2023 بلغت 4.21 مليون وحدة.
وقالت الشركة في خططها إنها تستهدف تسجيل مبيعات سنوية عالمية بقيمة 5.55 مليون بحلول 2030، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2023.
وأعلنت الشركة خطط تسويق أعمال مسابك المركبات ذاتية القيادة وتوريد المركبات ذاتية القيادة لشركات برامج القيادة الذاتية.
وتسعى الشركة لزيادة الأرباح التشغيلية بأكثر من 10% بحلول 2030.
ويشار إلى أن مبيعات هيونداي موتور السنوية خلال عام 2023 بلغت 4.21 مليون وحدة.