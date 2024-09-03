رسميًا إطلاق جيب جراند شيروكي الجديدة المجمعة محليًا بمصر.. الأسعار والمواصفات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة ستيلانتس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السيارة جيب جراند شيروكي الجديدة المجمعة محليًا بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV)، التابع للهيئة العربية للتصنيع.



وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة ستيلانتس العالمية: “يمثل هذا الإطلاق خطوة حاسمة في استراتيجيتنا، والمضي قدمًا نحو 2030، من خلال إعادة تشغيل الإنتاج في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV)، ونحن لا نقدم فقط سيارة چيب جديدة، بل نعيد تأكيد التزامنا بالنمو الصناعي في مصر ونعزز موقعنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هدفنا هو تحقيق الريادة في السوق المصري وزيادة حصتنا السوقية الإقليمية لتتجاوز 22% بحلول عام 2030".



واستطرد شرفان: “المنطقة تشهد ديناميكية عالية، ونحن لدينا خطط طموحة. نهدف إلى أن نصبح اللاعب الأول في السوق الإقليمية مع بيع مليون سيارة بحلول عام 2030، منها 35% ستكون كهربائية. نريد الوصول إلى أكثر من 90% من الإنتاج الإقليمي المستقل، مما يعني الإنتاج في المنطقة للمنطقة، وهذا سيجعلنا أكثر اللاعبين توطيناً في المنطقة”.

ويعد إعادة تجميع سيارة چيب جراند شيروكي إل في مصر، خطوة استراتيجية تدعم بشكل مباشر رؤية “المضي قدمًا 2030” لشركة ستيلانتس الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والقوى العاملة الماهرة، تعزز ستيلانتس قدرتها على تقديم سيارات مخصصة وعالية الجودة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز التزامها بالإنتاج المحلي. تتماشى هذا المبادرة أيضًا مع هدف ستيلانتس لتقديم 25 طرازًا جديدًا في المنطقة بحلول عام 2030، مما يدفع النمو والاستدامة في الأسواق الرئيسية.

ويعبر إعادة تشغيل التصنيع المحلي لشركة ستيلانتس وإدخال چيب جراند شيروكي إل إلى خطوط الإنتاج المصرية، عن الثقة في قدرات المهنيين المصريين وقوة البنية التحتية المحلية.

وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع استراتيجية الحكومة المصرية الأوسع لتعزيز التصنيع المحلي ودفع النمو الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية.

يعود تاريخ شركة ستيلانتس في مصر لعقود طويلة، من خلال شراكتها الطويلة الأمد مع الهيئة العربية للتصنيع عبر مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV).

وعلق هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، قائلاً: “قرارنا استئناف تصنيع چيب جراند شيروكي في مصر يعكس إيماننا القوي بمستقبل واعد لصناعة السيارات في المنطقة".

وأضاف: “شراكتنا الطويلة مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع AAV هي مفتاح نجاح ستيلانتس في السوق المصري. إن إعادة إطلاق الإنتاج المحلي لا تظهر فقط ثقتنا في الخبرة المصرية، بل تعكس أيضًا التزامنا بتقديم سيارات عالمية المستوى مخصصة لاحتياجات السوق المحلية.” وتابع قائلاً: “نحن نتطلع لرؤية هذه السيارة الرائعة في شوارع مصر قريباً، ونحن واثقون أنها ستلبي توقعات عشاق سيارات SUV الفاخرة".

تمثل سيارة چيب جراند شيروكي إل، التي يتم تجميعها الآن في مصر، خلاصة أكثر من 30 عامًا من التميز في فئة سيارات SUV. تم تصميم هذا الطراز الأخير بأحدث تقنيات السلامة ووسائل الراحة الفاخرة، ليلبي احتياجات المستهلكين المصريين المتطورة، جالبة لهم قدرات چيب الأسطورية.

من خلال توطين الإنتاج المحلي، تسهم ستيلانتس في خلق فرص عمل وتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا في مصر. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي يمتد عبر سلسلة التوريد في صناعة السيارات، مما يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة.

إطلاق سيارة چيب جراند شيروكي إل في مصر هو أكثر من مجرد تقديم منتج؛ إنه تأكيد لرؤية ستيلانتس لمستقبل التنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع استمرار الشركة في الاستثمار في التصنيع من خلال التجميع المحلي وتقديم منتجات مخصصة، فإنها تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في تشكيل مشهد صناعة السيارات في المنطقة.

مواصفات جيب جراند شيروكي



وتُطرح چيب جراند شيروكي إل في السوق المصري بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، والذي ينتج قوة 290 حصان. هذا المحرك مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يوفر التوازن المثالي بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود. إن هذه المواصفات الحركية توفر للسائقين تجربة قيادة سلسة وديناميكية على الطرق المختلفة.



تتفرد چيب جراند شيروكي إل بتصميم داخلي وخارجي متميز يعكس عراقتها وتراثها، فقد صمم فريق چيب سيارة تجمع بين الأناقة الفاخرة والوظيفية العملية. تشمل التحديثات الخارجية شبكة أمامية مائلة تعزز طول غطاء المحرك، ومصابيح أمامية نحيفة بتقنية “LED”، وشبكة مميزة ذات سبع فتحات أوسع وأنيقة. كما يتميز التصميم الجديد بخط سقف يوحي بالخفة والتناغم، مع مصابيح خلفية LED أنيقة تبرز الطابع الفني للسيارة.

تتوفر چيب جراند شيروكي إل الرياضية متعددة الاستخدامات بخيار مقاعد يتسع لسبعة ركاب. هذا التحديث على التصميم التقليدي للچيب جراند شيروكي يوفر مزيداً من المرونة والاستيعابية لعائلات ومجموعات أكبر من الركاب، بالإضافة إلى جميع الميزات والقدرات التي اشتهرت بها هذه السيارة على مدى السنوات. ويأتي هذا الخيار الجديد ليلبي احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتسع لأكثر من خمسة ركاب.

كما تم تصميمها داخلياً لتكون من بين الأكثر روعة وتقدماً تقنيًا في الصناعة مع التركيز على التفاصيل ووسائل الراحة الحديثة. يشمل التصميم الداخلي شاشة عرض لنظام Uconnect 5 الجديد مقاس 10.1 بوصة، ونظام صوت Alpine المتميز. كما تتضمن السيارة نظام كاميرا مراقبة للمقعد الخلفي، الذي يعرض صورة عالية الوضوح لركاب الصف الثاني والثالث ويمكنك تكبير الصورة على كل من المقاعد الخلفية الخمسة.

تحتوي چيب جراند شيروكي إل على أكثر من 110 ميزات تكنولوجية للسلامة والأمن، بما في ذلك التطبيقات المبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين الاتصال بين السائق والسيارة والطريق.. كما تتوفر مجموعة من تقنيات مساعدة السائق مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، والمساعدة على الطرق السريعة.

أسعار جيب جراند شيروكي الجديدة



وتقدم السيارة جيب جراند شيروكي الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر ٥ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه.