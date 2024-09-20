55 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار سيارات جاك JS2

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة القصراوي جروب، وكيل علامة جاك في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات جاك في مصر. وشهدت قائمة أسعار سيارات جاك في مصر ارتفاعاً في أسعار سيارات جاك JS2 موديل 2024 التي تقدم بفئة واحدة من التجهيزات.

أسعار سيارات جاك JS2

وتقدر الزيادة على أسعار سيارات جاك JS2 موديل 2024 نحو 55 ألف جنيه وذلك مقارنة بالقائمة السابقة لأسعار سيارات جاك. وأصبح سعر سيارات جاك JS2 في مصر بعد الزيادة الجديدة يقدر بـ 795 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أبرز مواصفات سيارات جاك JS2 في السطور التالية.

وتنتمي جاك JS2 لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة، وتعتمد على محرك 4 سلندرات سعته 1500 سي سي يولد قوة مقدارها 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT1.

ويبلغ طول طول السيارة جاك يبلغ 413.5 سم وعرض 175.0 سم وارتفاع 155.0 سم وقاعدة عجلات بطول 249.0 سم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 450 لتر وخزان وقود سعته 42 لتر.

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة جاك JS2 موديل 2024 بتصميم عصري وتجهيزات تقنية وأمان متقدمة، وتوفر مقاعد مريحة مع مساحة داخلية محدودة نسبيًا، خاصة في المقاعد الخلفية.

وتشمل وسائد هوائية أمامية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مانع للسرقة، فرامل ABS وEBD، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات.

وتحتوي JS2 على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، تضم كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية لتسهيل عملية الركن.