ارتفاع أسعار سيارات جيلي GX3 PRO

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أسعار السيارة جيلي GX3 PRO ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي تعد أرخص سيارة تقدمها جيلي في مصر.

أسعار سيارات جيلي GX3 PRO

وفقاً للقائمة السعرية الجديدة لسيارات جيلي ارتفع سعر السيارة جيلي GX3 PRO التي أصبح سعرها الرسمي 890 ألف جنيه.

وتقدم السيارة جيلي GX3 PRO بفئة واحدة من التجهيزات، ويبلغ طول جيلي GX3 Pro التي تقدم لأول مرة بمصر 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

وزودت السيارة جيلي GX3 PRO بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.