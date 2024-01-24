شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.99 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 27666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 6584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9319 نقطة