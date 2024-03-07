“أمانة نجران” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل نادٍ رياضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

طرحت أمانة منطقة نجران عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” فرصة استثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في مجال الأنشطة الرياضية.

ودعت أمانة المنطقة المستثمرين ورجال الأعمال المنافسة عبر الفرصة الاستثمارية؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي، بمخطط الإسكان، بمساحة تبلغ 1838 متراً مربعاً.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالتنافس، الاطّلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، مشيرةً إلى أن موعد شراء الكراسة وفتح المظاريف 23 / 4 / 2024م.