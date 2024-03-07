اختتام مهرجان تمور الجوف العاشر بمحافظة دومة الجندل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اختتمت أمس، فعاليات مهرجان تمور الجوف بنسخته العاشرة المقام بمدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور فيلمًا يحكي قصة “حلوة الجوف”.

بعد ذلك، كرّم محافظ دومة الجندل الجهات الحكومية والأهلية واللجان التنفيذية والتنظيمية والإعلامية المشاركة في المهرجان.

عقب ذلك، تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لأفضل تمر حلوة الجوف مكنوز، والتي بلغ مجموعها ( 100 ألف ريال )، وكانت نتائجها على النحو التالي: المركز الأول بلغت جائزته (50 ألف ريال) من نصيب أبناء المزارع خالد البديوي -رحمه الله-، أما جائزة المركز الثاني بلغت قيمتها ( 30 ألف ريال) كانت من نصيب المزارع كريم صالح الرخي، أما جائزة المركز الثالث بلغت قيمتها ( 20 ألف ريال) كانت من نصيب المزارع حمد عبدالله المهنا.

وفي الختام، قدم المحافظ التهاني لسمو أمير المنطقة بمناسبة نجاح المهرجان بنسخته العاشرة، ثم قدم رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري للمحافظ درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.