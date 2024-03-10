«سامسونج للإلكترونيات مصر» تفوز بجائزة أعلى شركة مصدرة للتليفزيونات من جمعية المصدرين المصريين «Expolink»

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القاهرة - سامية سيد - الحل الأمني للتليفزيونات Samsung Knoxيحصل على شهادة المعايير العامة (CC) قبل إصدار المنتج

فازت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر بجائزة أعلى شركة مصدرة في القطاع الهندسي للتليفزيونات، وذلك خلال فعاليات النسخة الاولى من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين "Expolink" ، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير على الساحة الدولية، وقد شهدت تكريم المصدرين المتميزين في مختلف المجالات، كما تسعى المبادرة إلى توفير منصة للتواصل والتبادل بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المهتمين بشؤون التجارة البينية.

تعد شركة سامسونج للإلكترونيات واحدة من أكبر الشركات المصدرة لشاشات وأجهزة التليفزيون في مصر، وذلك من خلال مصنعها في محافظة بني سويف، حيث بدأ هذا المصنع مشوار التصنيع المحلي في عام 2013، وقد كان الأول من نوعه لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدًا من بين 14 مصنعًا حول العالم مخصص لإنتاج شاشات التلفزيون عالية الدقة تحت شعار "صنع في مصر".

وفي عام 2016، وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات، قام المصنع بالتوسع في خطوط الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية، حيث وصل حجم الإنتاج إلى 6 ملايين جهاز سنويًا، يُصدَر حوالي85% إلى 90% من هذا الإنتاج إلى اكثر من 60 دولة مختلفة في أسواق الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا، ويعكس هذا التوسع والنجاح استراتيجية شركة سامسونج في تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق النجاح على الصعيد الدولي، ويؤكد التزامها بالجودة والابتكار في تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق العالمية بكفاءة وفعالية.

في نفس السياق، تم اعتماد منصة Samsung Knox- الحل الأمني المتفوق عبر تلفزيونات 2024 من سامسونج- بشهادة المعايير العامة (CC) قبل إصدار المنتج، والتي تعتبر معيارًا عالميًا معترفًا به لدى 31 دولة على مستوى العالم، وتهدف إلى تقييم قوة أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات.

وقد حصلت سامسونج على هذه الشهادة للعام العاشرعلى التوالي بفضل حلها الأمني المتميز Samsung Knox والذي يشهد تطويرًا مستمرًا، وفي العام الحالي، تؤكد منصة Samsung Knox تفوقها الأمني على مستوى العالم من خلال الاعتراف بصحة مبادئها قبل طرح تشكيلة تلفزيونات العام 2024، مما يعكس التزامها بالحفاظ على التميز في معايير الأمان.

تهدف شهادة CC إلى تعزيز الثقة في أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة، وتتضمن ملفات تعريف الحماية (PP) والهدف الأمني (ST). وقد استوفت منصة Samsung Knox المتطلبات المحددة في "الهدف الأمني" بشكل فعال، مع تلبية الشروط المحددة للمعايير العامة.

تُبرز شهادة المعايير العامة (CC) ثلاث ميزات أساسية للأمان في منصة سامسونج Knox، بما في ذلك مراقبة نظام التشغيل Tizen، حظر مواقع التصيد الاحتيالي، وحماية معززة للبيانات الشخصية، هذه الميزات تعزز الثقة في أمان وحماية بيانات المستخدمين، وتوفر تجربة استخدام آمنة وموثوقة لمنتجات تلفزيونات سامسونج.

جدير بالذكر انه في نهاية عام 2022 ، بدأت سامسونج في تصنيع الهواتف محليًا بمصنع جديد للهواتف المحمولة في محافظة بني سويف على مساحة 6 آلاف متر تحت شعار "صنع في مصر"، كما يوفر المصنع 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.