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استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ثمانية شهداء وأربع إصابات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لتجمع في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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