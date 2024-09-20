استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء

المدينة منذ فجر اليوم إلى 13 شهيداً والعديد من الجرحى، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في المدينة.

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