شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «المملكة القابضة» 85.4% إلى 1.011 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 85.4% في 2023، مسجلة 1.013 مليار ريال، مقارنة بـ 6.957 مليار ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى الاعتراف بمكاسب لمرة واحدة من بيع الشركة نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة (بيع جزئي من حصة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية) خلال عام 2022.

وأضافت أنه لم يتم الاعتراف بمثل هذه المكاسب في السنة الحالية، إضافة إلى الارتفاع في النفقات المالية، والارتفاع في تكاليف الفنادق وتكاليف تشغيلية أخرى.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية، والانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح وعلى الرغم من الارتفاع في مكاسب أخرى.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والارتفاع في إيرادات الفنادق وإيرادات تشغيلية أخرى، والارتفاع في ربح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والانخفاض في مصروف الزكاة، الارتفاع في عكس / انخفاض قيمة الأصول المالية، والانخفاض في ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع، والارتفاع في إيرادات التمويل.