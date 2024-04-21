بمدة تعاقدية تصل إلى 50 سنة.. طرح 400 فرصة استثمارية في الشرقية

بين أنشطة سياحية ،تجارية ، صناعية ولوجستية#أمانة_المنطقة_الشرقية تطرح أكثر من 400 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من مدن #المنطقة_الشرقية ..

للإطلاع على التفاصيل عبر موقع #فرص https://t.co/6kJr8p2lc0#الاستثمار_البلدي pic.twitter.com/5NRvkuMquq— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana)

بين أنشطة سياحية ،تجارية ، صناعية ولوجستية #أمانة_المنطقة_الشرقية تطرح أكثر من 400 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من مدن #المنطقة_الشرقية ..



للإطلاع على التفاصيل عبر موقع #فرص https://t.co/6kJr8p2lc0#الاستثمار_البلدي pic.twitter.com/5NRvkuMquq — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) April 21, 2024