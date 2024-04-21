شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا» تخفض أسعار سياراتها بالصين وأوروبا والولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمضت شركة "تسلا" الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، مطلع الأسبوع الجاري في خفض أسعار سياراتها في أنحاء الصين وأوروبا والولايات المتحدة، في ظل تراجع حجم المبيعات ووفرة المخزون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" اليوم الأحد، بأن الشركة خفضت أيضا في وقت متأخر من مساء أمس السبت، سعر برنامج مساعدة السائق الذي تطلق عليه اسم "القيادة الذاتية الكاملة" (إف إس دي)، بواقع الثلث ليصل إلى 8000 دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ12 ألف دولار من قبل.

ويشار إلى أن الوعد بتوفير مركبة ذاتية القيادة بالكامل، لطالما كان عاملا أساسيا في التقييم المرتفع لشركة "تسلا"، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وكانت "تسلا" طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، إصدارات جديدة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، حيث تعهد ماسك بالكشف عن سيارات أجرة آلية مخصصة تعمل بواسطة الروبوت يطلق عليها اسم "روبوتاكسي"، في الثامن من أغسطس.