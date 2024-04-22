شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مساحة تجارية.. تفاصيل "مشروع الزلال" بالبجيري في الدرعية والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل "مشروع الزلال" بمطل البجيري

فرص استثمارية واعدة

بناء مواقف سيارات سفلية

الدمام - شريف احمد - يُعد "مشروع الزلال" أحد المشروعات السياحية والتراثية والثقافية متعددة الاستخدامات في الدرعية.كما يعد أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات المقامة ضمن منطقة البجيري المطلة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي.ومن المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2025، ومن المنتظر أن يوفر مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع ووظائف لنحو 500 شخص.وسيشمل المشروع عند اكتماله مباني مكتبية ومساحات قابلة للتأجير تصل إلى 6 آلاف متر مربع، و12 مساحة تجارية متنوعة تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع.ويقع المشروع في موقع استراتيجي بجوار مطل البجيري الشهير, كما يقع أيضًا بالقرب من مركز الدرعية لفنون المستقبل، وكذلك فندق باب سمحان المنتظر افتتاحه قريبًا.وفُتح باب التأجير للعديد من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، التي ترى في المشروع فرصة استثمارية واعدة لعلاماتها التجارية المختلفة، في ظل ما يتمتع به من موقع مميز ومحيط تراثي وبيئي فريد.كما يجري حالياً التفاوض لتأجير مواقع لعدة علامات تجارية عالمية شهيرة، التي تتطلع إلى افتتاح أعمالها في المملكة للمرة الأولى، بالإضافة إلى شركات محلية مختلفة الأنشطة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، أنهم الآن في مفاوضات متقدمة مع الشركات العالمية والمحلية لافتا إلى أن أعمال التشييد والبناء في المشروع تتم على قدم وساق.وذكر أنه من المنتظر أن يحافظ مشروع الزلال على الزخم الكبير المتواصل في الدرعية، مبينة أنه سيستفيد من المشروع آلاف الزوار الذين يأتون يوميًا إلى مطل البجيري، ليصبح أحدث منطقة مكتملة في مخططنا الرئيسي الذي يتطور بسرعة مذهلة.وسيجري بناء مواقف سيارات سفلية يستفيد منها الزوار يتسع لـ 1400 مركبة ويمكن الوصول إليه بسهولة، ومرتبطة بشكل مباشر مع وادي حنيفة وطريق الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، إلى جانب توفر منطقة مخصصة لوسائل النقل العام ومنطقة للمشاة.