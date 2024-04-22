شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% ليتداول عند 1.2359 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.13% إلى 1.1596 يورو. بورصة لندن وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.62 %.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 128.02 نقطة، ليصل عند 8023.87 نقطة.