شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الرياض» توافق على توزيع 90 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمن: الطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز(PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وبإجمالي أتعاب 950,000 ريال.

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 90 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة 7.5% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 121,609,063 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 42,056,306 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لأنظمة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة محمد خليفة الملحم مصلحة مباشرة وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 702,728 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 2.1 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م.