شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الرياض للتعمير» توافق على توزيع 89 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للتعمير لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي انعقدت أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2023م، بالإضافة إلى 0.25 ريال السهم.

ويأتي ذلك كتوزيع استثنائي نتيجة بيع جزء من أراضي الشركة المتاحة للبيع على أن يصبح اجمالي الموزع 0.50 ريال/ السهم والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (88,888,888.50) ريال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14/05/2024م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن القحطاني عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 24 -12 -2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-06- 2025م خلفا للعضو المستقيل المهندس علي الحسون (عضو غير تنفيذي).